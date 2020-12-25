14 человек за сутки скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 627 человек.

В Казахстане за сутки 11 человек скончались от коронавируса и три от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 627 человек (11 604 КВИ+ и 12 023 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 738 пациентов, на амбулаторном уровне –18 889 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести –44 пациента; на аппарате ИВЛ – 39 пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения.

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