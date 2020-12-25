100 честных лиц Казахстана: озвучены первые имена

Кандидатов отбирали лидеры 20 общественных объединений страны.

В списке, опубликованном на сайте Первого Антикоррупционного медиа-центра, 12 человек. Это гражданские активисты, госслужащие, журналисты, зарекомендовавшие себя в обществе и среди коллег как добропорядочные граждане, сообщает zakon.kz.

- Кандидатов на протяжении нескольких дней отбирала специальная комиссия, в состав которой вошли лидеры 20 общественных объединений страны. Помимо личностных качеств и вклада кандидатов в антикоррупционную деятельность, "честные казахстанцы" должны быть не старше 45 лет и в совершенстве владеть государственным языком, - отметил председатель ПАМЦ Толеген Байгулов.

В итоге в ТОП-12 вошли несколько государственных служащих, без которых невозможна оптимизация бизнес-процессов в стране. Каждый из них внедряет принципы добропорядочности в своих ведомствах и проводит работу по противодействию коррупции. Это директор департамента по работе с человеческими ресурсами и уполномоченный по этике Министерства нацэкономики РК Акылбек Уразгулов, управляющий директор департамента госкорпорации "Правительства для граждан" Мурат Жуманбай, работающий в сфере внешних коммуникаций, Дидар Смагулов, руководитель РГКП "Национальный центр тестирования" при Министерстве образования РК, Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции в СКО.

Отметили вклад и общественных деятелей, которые помогают выявлять в стране коррупционные риски, озвучивают актуальные проблемы населения и благодаря их инициативам многие проблемы удачно устранены. Среди первых кандидатов - Арман Хайруллин, председатель общественного фонда "Атамекен Эко"и Руслан Асавбаев, председатель правления ОО "НПО "The last hope".

В решении главных вопросов в стране особая роль уделяется и представителям средств массовой информации. Освещая жизнь общества, заостряя на важных темах, они формируют антикоррупционную культуру. В топ-12 "честных казахстанцев" вошли Ерканат Копжасарулы, автор и ведущий программы "Неге", Кайрат Шайхиев, главный редактор СИ Zakon.kz, Асхат Ниязов, корреспондент телеканала "Хабар 24", автор и ведущий программы "Акимы", Молдир Абдуалиева, корреспондент телеканала "Atameken Business", журналисты Айгерим Мырзагереева и Назгуль Жарбулова.

Более подробная информация по каждому кандидату размещена на сайте zannews.kz. Также на портале проводится голосование среди казахстанцев, которые должны будут отметить, кому из кандидатов они больше доверяют. Рейтинг, уверены общественники, даст дополнительный стимул и придаст больше ответственности честным казахстанцам продолжать свою работу добропорядочно и еще больше вкладывать сил на пользу общества.

В дальнейшем каждый участник проекта должен будет разработать свой антикоррупционный план, проводить тематические мероприятия, привлекая и заинтересовывая других казахстанцев. Так, считают организаторы, число честных лиц в стране будет равно не 100 или 1000, а нескольким миллионам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!