Что должно быть в рекламе лекарственных средств - правила

Реклама предоставляется на казахском и русском языках и содержит полные и достоверные сведения о препарате или медицинском изделии.

Министр здравоохранения РК приказом от 20 декабря 2020 года утвердил правила осуществления рекламы лекарственных средств и медицинских изделий, передает zakon.kz.

Распространение и размещение рекламы лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в СМИ, электронных информационных ресурсах в организациях здравоохранения.

Реклама предоставляется на казахском и русском языках и содержит полные и достоверные сведения о препарате или медицинском изделии.

Также реклама должна соответствовать инструкции по применению лекарства или эксплуатационному документу на медицинское изделие.

Реклама не должна преувеличивать фармакологические свойства и терапевтические показания препарата, область применения медицинских изделий, а также не должно быть сравнения с другими лекарственными средствами и медизделиями.

Кроме того, реклама не должна вводить потребителей в заблуждение, в том числе в отношении характеристик, состава, потребительских свойств, стоимости, предполагаемых результатов применения, результатов исследований и испытаний.

Реклама должна легко читаться, печатается четким и разборчивым шрифтом, является достоверной и распознаваемой (без специальных знаний или применения специальных средств).

Реклама лекарственных средств содержит информацию:

- торговое наименование;

- международное непатентованное название или сведения об активных компонентах, входящих в состав;

- основные показания к применению;

- способ применения и дозы;

- основные побочные действия;

- основные противопоказания;

- особые указания в отношении применения детьми, беременными женщинами, а также в период кормления грудью;

- условия отпуска;

- наглядную и понятную рекомендацию перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по применению и текст предупреждения о том, что «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья»;

- название, адрес производителя или торгового представителя в РК;

- номер и дату выдачи регистрационного удостоверения;

- дату истечения срока регистрации.

К рекламе лекарственных средств и медизделий не относятся:

- информация, имеющая отношение к здоровью или заболеваниям человека;

- инструкция по применению, торговые каталоги, прайс-листы, справочные материалы, научно-информационный материал, методические и учебные материалы медицинского характера;

- информация о физическом или юридическом лице, производящем или реализующем лекарственное средство или медизделие;

- логотип, торговое или международное непатентованное название, нанесенное на промышленную продукцию, распространяемую среди медицинских и фармацевтических работников (ручки, блокноты, сумки, медицинские халаты, календари, визитницы, флешки и другое).

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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