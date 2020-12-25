В СКО открывают кинотеатры

Постановление вступает в силу в 00:00 26 декабря 2020 года.

Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области внес изменения в постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.

Сохраняются практически все прежние запреты, сделаны некоторые послабления.

Разрешается деятельность кинотеатров при условии заполняемости не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарнопротивоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Работать они будут с 10:00 до 00:00, без проведения акций. В случае нарушения карантинных мер, заведение будет сразу закрыто.

Кроме того, доставка товара "на вынос" (еды, напитков и прочее) на территории области теперь разрешена с 8:00 до 00:00, а не до 22:00, как прежде.

Постановление вступает в силу в 00:00 26 декабря 2020 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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