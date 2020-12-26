Новые постановления о карантине подписал главный санврач Казахстана

Полную версию постановлений можно найти по ссылкам.

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал новые постановления о карантине, передает zakon.kz.

Постановления коснулись многих сфер, включая обучение школьников и студентов, работу предприятий и поручения для государственных органов по организации противоэпидемических мероприятий.

Так, разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с третьей четверти, но с условиями.

– обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

– обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

– комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Помимо этого, водится полный запрет на использование кальянов в объектах общепита, а также на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения.

Полную версию постановлений можно найти по ссылкам:

Постановление Главного государственного санитарного врача РК №67 от 25 декабря 2020 года "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан";

Постановление Главного государственного санитарного врача РК №68 от 25 декабря 2020 года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении".

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