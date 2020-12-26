Школьник ограбил двух женщин в Нур-Султане

Подросток передан родителям.

В Нур-Султане 15-летний парень ограбил двух женщин, передает zakon.kz.

Согласно сообщению МВД РК, в полицию по факту грабежа обратилась 20-летняя девушка. По словам потерпевшей, разговаривая по телефону на улице, она неожиданно почувствовала, что ее кто-то толкнул, после чего незнакомый парень вырвал из рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками отдела полиции района “Сарыарка” при проведении оперативно-розыскных мероприятий по имеющимся приметам личность подозреваемого лица была установлена. Грабителем оказался 15-летний подросток, ученик одной из столичных школ.

Несовершеннолетний ранее не имел проблем с законом и воспитывается в полной благополучной семье. В ходе следствия выяснилось, что это не единственный факт грабежа, совершенный школьником. В ноябре в вечернее время суток он вырвал дамскую сумку из рук женщины, идущей домой с ребенком. По словам потерпевшей, обратившейся в полицию, она не успела разглядеть мужчину, но сильно испугалась за дочь.

В украденной сумке хранились удостоверение личности, банковская карта, кошелек с небольшой суммой денег. Несовершеннолетний дал признательные показания по двум фактам грабежа, а также рассказал, что избавился от похищенной им женской сумки, выкинув в незнакомом месте, а телефон сбыл с рук. По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

В настоящее время подросток передан родителям, а также будет поставлен на учет в отделении ювенальной полиции для дальнейшего контроля.

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