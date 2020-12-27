Глава ВОЗ: Нынешняя пандемия не будет последней

Эпидемии являются жизненной реальностью, констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Возникшая в 2020 году пандемия не будет последней, поэтому мировому сообществу необходимо укреплять системы охраны здоровья и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в субботу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", - отметил он в распространенном в Женеве видеообращении в связи с отмечаемым 27 декабря Международным днем противоэпидемической готовности.

Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен, - сказал глава ВОЗ. - За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову". Воздействие, оказываемое вызываемым коронавирусом заболеванием на мир, "вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик.

Как подчеркнул Гебрейесус, этому не стоит удивляться, так как "на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии". Необходимо извлечь уроки из случившегося, сказал он, добавив, что следует направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь. По словам гендиректора ВОЗ, пандемия "подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты". Поэтому любые усилия по улучшению человеческого здоровья будут обречены на провал, если не будут учитывать "критически важное взаимодействие между людьми и животными, а также экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата".

В этом году Международный день противоэпидемической готовности отмечается впервые в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 7 декабря.

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