Четверо вооруженных напали на 72-летюю продавщицу магазина в Алматы

По “горячим следам” экипажем патрульной полиции задержаны двое 20-летних жителей Талгарского района.

Вооруженное нападение на магазин совершенно в Алматы, сообщает zakon.kz.

Тревожный сигнал о налете на продуктовый магазин, расположенный в Турксибском районе Алматы, на пульт “102” поступил в начале первого ночи. Оперативный дежурный города незамедлительно ориентировал к месту совершения тяжкого преступления ближайшие патрульные наряды.

Полицейских встретила 72-летняя женщина, стоявшая за прилавком магазина. По ее словам, в помещении вошли четверо в медицинских масках, которые, пригрозив пистолетом и выстрелив из него один раз в воздух, потребовали выручку. Увидев, что в подсобном помещении магазина находятся еще несколько продавцов, испугались и убежали. Однако двум из них скрыться не удалось. По “горячим следам” экипажем патрульной полиции “Буран-288” задержаны двое 20-летних жителей Талгарского района Алматинской области. В ходе осмотра у одного из фигурантов обнаружен пневматический пистолет, – сообщил начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Личности других участников налета установлены, принимаются меры к их задержанию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.192 ч.2 УК РК.

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