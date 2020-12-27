На окраинах Алматы для снижения дефицита мест построят новые школы

Ержан Бабакумаров ознакомился с работой по строительству новых школ для недопущения трехсменного образования.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров посетил общеобразовательную школу №196 в Алатауском районе, сообщает zakon.kz.

Это единственная школа в мегаполисе, в которой при возобновлении работы организаций образования в штатном режиме не исключается трехсменное обучение учащихся.

В ходе посещения Е. Бабакумаров проверил ход подготовительных работ для строительства новой школы на 1500 мест в мкр. Рахат взамен действующего учреждения №196. На сегодня строительные работы начаты, будут завершены в 2021 году. Проект будет реализован в рамках программы "Дорожная карта занятости", что означает также создание новых рабочих мест.

Следует отметить, что в связи с высокой рождаемостью и активными миграционными процессами в сфере среднего образования сохраняется дефицит мест, в том числе на окраинах, где ранее не велись строительные работы объектов образования. Для поэтапного решения данного вопроса акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым с учетом пожеланий горожан, озвученных в ходе его встреч с жителями Алатауского и других районов, была специально разработана Программа форсированного строительства объектов образования до 2025 года.

Несмотря на пандемию в текущем году построено 2 школы, в 2021 году будет построено 8 школ и 17 пристроек. При этом из 8 школ 3 (на 1500 мест каждая) строятся в новом мкр. Дархан и Томирис Алатауского района и мкр. Кайрат Турксибского района.

В целом принимаемые меры позволят дополнительно создать 23 тыс. ученических мест и сократить в 2021 году дефицит ученических мест на 73%.

Поручение акима города Бакытжана Сагинтаева — обеспечить качественное и доступное образование на всей территории города, будь то центр либо окраины. Это один из главных приоритетов Комплексной программы акима по развитию окраин "Новый Алматы", — сказал Е. Бабакумаров. Данный вопрос находится на особом контроле.

В свою очередь директор общеобразовательной школы №196 Гульнара Кабдуллина отметила, что дети и родители с нетерпением ждут открытия новой школы.

Школа планируется на 1500 мест. 617 учеников нашей школы и дети с других микроучастков — все они пойдут в эту новую школу. Все ждут с нетерпением, — отметила она.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!