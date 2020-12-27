Тонны серной кислоты разлилось на трассе в Карагандинской области

На открытую местность вылилось восемь тонн.

26 декабря около 06:00 в Шетском районе на 912 км трассы "Алматы-Екатеринбург" перевернулся MAZ, перевозивший серную кислоту, передает zakon.kz со ссылкой на Департамент экологии по Карагандинской области.

На место выехали специалисты департамента для отбора проб почв.

Было установлено, что на открытую местность вылилось восемь тонн. Общая площадь разлива составила 80 квадратных метров.

Работа по ликвидации разлива и обезжированию осуществляется силами ТОО "SaryArka Copper Processing". О результатах проб почвы будет сообщено дополнительно, - отметили в департаменте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ (@departament_ecology_krg)

14 декабря в Бухар-Жырауском районе Карагандинской произошло опрокидывание в кювет автоцистерны марки MAZ, также перевозившего серную кислоту. В результате ДТП с травмами средней степени тяжести госпитализирован в больницу водитель, напоминает NewTimes.

Из-за аварии произошел разлив 15 тонн серной кислоты, из-за чего вдоль трассы образовалась лужа опасной жидкости.

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