Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 57

город Алматы - 83

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 54

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 57

Атырауская область - 133

Восточно-Казахстанская область - 49

Жамбылская область - 17

Западно-Казахстанская область - 39

Карагандинская область - 39

Костанайская область - 62

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 65

Северо-Казахстанская область - 57

Туркестанская область - 10

Всего в стране выявлены 152 460 заболевших.

В Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 42,

в городе Алматы - 16,

в Акмолинской области - 71,

в Алматинской области - 40,

в Атырауской области - 25,

в ВКО - 402,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 33,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 3,

в Павлодарской области - 66,

в СКО - 106,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 139 843 человека от COVID-19.

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