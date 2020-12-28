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Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Фото : zakon.kz.28 декабря 2020, 08:00

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 57
город Алматы - 83
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 54
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 57
Атырауская область - 133
Восточно-Казахстанская область - 49
Жамбылская область - 17
Западно-Казахстанская область - 39
Карагандинская область - 39
Костанайская область - 62
Кызылординская область - 1
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 65
Северо-Казахстанская область - 57
Туркестанская область - 10

Всего в стране выявлены 152 460 заболевших.

В Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 42,
в городе Алматы - 16,
в Акмолинской области - 71,
в Алматинской области - 40,
в Атырауской области - 25,
в ВКО - 402,
в ЗКО - 3,
в Карагандинской области - 33,
в Костанайской области - 11,
в Кызылординской области - 3,
в Павлодарской области - 66,
в СКО - 106,
в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 139 843 человека от COVID-19.


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