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За сутки ни один человек не скончался от пневмонии

За сутки было зарегистрировано 27 случаев заболевания.

Фото : kabar.kg28 декабря 2020, 09:04

За сутки ни один человек не скончался от пневмонии, сообщает zakon.kz.

За сутки было зарегистрировано 27 случаев заболевания. За сутки выздоровели 54 человека.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших- 45 442, случаев с летальным исходом - 490, всего выздоровели – 32 830 человек, - сообщили в министерстве здравоохранения.

На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 480 человек (10 358 КВИ+ и 12 122 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 058 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 422 пациента.

От коронавируса скончались 10 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:в тяжелом состоянии – 245 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести –48 пациентов; на аппарате ИВЛ - 42 пациента, - сообщили в ведомстве.


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