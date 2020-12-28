Отечественная вакцина поможет остановить распространение коронавируса – Сапарбаев

Вакцинация остается одним из лучших способов защиты населения от различных заболеваний - аким.

В Жамбылской области проходит третья фаза клинических исследований вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИПББ), расположенного в Кордайском районе.

В субботу, 26 декабря, глава региона Бердибек Сапарбаев посетил Таразскую городскую многопрофильную больницу и обсудил с медиками ход вакцинации. Руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев рассказал, что проводится вакцинация добровольцев. Они должны быть абсолютно здоровыми, не иметь тяжелые формы заболеваний и каких-либо аллергических реакций.

Планируется охватить вакцинацией тысячу жамбылцев в течение десяти дней. С добровольцами подписывается договор. После инъекций испытуемых проверят на антитела и иммунитет. В ходе первого и второго этапов в испытаниях были задействованы 244 казахстанца. Все прошло успешно. Побочных реакций или осложнений не наблюдается, - рассказал он.

Бердибек Сапарбаев поговорил с добровольцами, согласившимися на вакцинацию. Они заявили, что чувствуют себя хорошо и намерены привести своих родных, чтобы они тоже получили прививку.

Вакцинация остается одним из лучших способов защиты населения от различных заболеваний. Наша отечественная вакцина поможет остановить распространение коронавируса, - выразил уверенность аким области.

В беседе с медиками Бердибек Сапарбаев отметил, что вакцинация является важным шагом к победе над пандемией.

Всем известно, что в Кордайском районе по поручению Главы государства строится биофармацевтический завод по выпуску вакцин, в том числе от COVID-19. Поэтому именно в нашей области проходят эти исследования. Клинические испытания позволят запустить производство как можно быстрее. Жамбылская область одной из первых на территории Средней Азии начнет выпускать собственную вакцину против опасного заболевания. Теперь многое зависит именно от медиков. Понимаем, что вам приходится нелегко. Просим не забывать, что в ваших руках безопасность и здоровье граждан. В свою очередь, руководство области старается создать для вас все условия, - обратился к врачам глава региона.

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