Современный туристический комплекс появится в Туркестане в 2021 году

Общая стоимость проекта - 87 млрд тенге.

В следующем году в Туркестанской области появится новый многофункциональный туристический комплекс "Караван-Сарай", строительство которого профинансировано АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", далее – Банк, БРК).

Общая стоимость проекта - 87 млрд тенге, при этом объем займа БРК составил 40 млрд тенге, сроком на 20 лет, а доля собственного участия заемщика – 47 млрд тенге. Финансовые средства Банка направлены на приобретение оборудования, а также строительно-монтажные работы.

Сделка реализована в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года.

Несмотря на то, что отрасль туризма в этом году подверглась негативному влиянию пандемии во всем мире, у Казахстана имеется большой потенциал по развитию внутреннего и внешнего туризма, а также возможность представить мировому сообществу богатый природный мир. В частности, город Туркестан находится в самом центре Великого Шелкового пути и является духовной столицей тюркского мира, с богатой историей и огромным потенциалом экономического развития.

Туристический комплекс "Караван-Сарай" будет самым масштабным проектом в регионе, где туристы смогут ближе ознакомиться с историей Туркестана, культурой Казахстана, историческими личностями и национальным спортом.

Планируемый многофункциональный туристический комплекс "Караван-Сарай" включает в себя две гостиницы премиум класса, рассчитанные на 115 номеров, торговый и семейно-развлекательный центры, проходимостью 300 тысяч человек в год, а также панорамный аттракцион, spa-центры, кинотеатр и фуд-корт. Общая площадь зданий составит 59 870 кв.м. Инвестиционный проект планируется сдать в эксплуатацию в 1 квартале 2021 года, заказчиком выступает ТОО "Turkistan Silk Way Harbor".

Запуск проекта создаст новый центр притяжения туристов, а также положительно скажется на социально-экономическом развитии региона, который уже сейчас входит в ТОП-10 приоритетных объектов для развития туристской отрасли страны. Согласно проведенному анализу рынка, ежегодно город Туркестан посещают 28 тысяч иностранных туристов. Более того, из-за наличия в области исторических памятников древности, таких как мавзолей Азрет Султана, поток внутренних туристов также впечатляет. По нашим подсчетам, комплекс в 2025 году обслужит более 890 тысяч человек, из них около 33 тысяч иностранных гостей, - поделился Генеральный директор ТОО "Turkistan Silk Way Harbor" Тасымов Мухамед.

В 2018 году Туркестан получил статус областного центра, что поспособствовало интенсивному развитию региона. В развитие города для увеличения торговой активности и прироста населения, правительством запланировано вложить более 1 трлн тенге инвестиций до 2024 года.

Запуск нового туристического центра окажет мультипликативный эффект на развитие региона, оказывая положительный импульс развитию паломнического туризма, гастрономического туризма, а также предпринимательства в таких сферах как логистика, услуги перевозки пассажиров, посещение исторических памятников, услуги питания, продажа сувенирной продукции и многих других предпринимательских инициатив.

Проект нацелен на социально-экономическое развитие региона. Благодаря его запуску, в ближайшие 20 лет в бюджет поступят около 50 млрд тенге налоговых отчислений. В период строительства будет создано около 1000 рабочих мест для местных жителей. После введения комплекса в эксплуатацию еще более 1000 человек будет задействовано высокооплачиваемой работой в сфере обслуживания, - подчеркнул Председатель Правления БРК Абай Саркулов.

Банк Развития Казахстана уже имеет успешный опыт сотрудничества с зарубежными инвесторами в финансировании проектов Банка, в частности с немецкими, турецкими и китайскими инвесторами. Структура финансирования туристического комплекса "Караван-Сарай" также предполагает инвестиции зарубежных инвесторов, так собственное участие заемщика составляет 47 млрд тенге (54% от общей стоимости проекта), участие Банка на сумму 40 млрд тенге, из них 30 млрд это привлеченные средства Банка на внешних рынках заимствования, оставшиеся 10 млрд тенге (это 11,4% от стоимости проекта) представлена за счет бюджетного кредита.

Реализация данного проекта позволит выполнить задачи в рамках реализации Государственной программы развития туристской отрасли до 2025 года, в части предоставление льготного долгосрочного кредитования в целях повышения инвестиционной привлекательности индустрии туризма.

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