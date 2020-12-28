Мошенники ловят казахстанцев на опросах
Будьте осторожны.
Фото : stopfake.kz28 декабря 2020, 12:02
Перед Новым годом мошенники стали более активно использовать известные бренды для обмана казахстанцев, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Stopfake.kz, казахстанцы делятся друг с другом ссылкой, по которой якобы можно выиграть мобильный телефон и другие гаджеты от компании Huawei.
Подобных розыгрышей производитель сейчас не проводит, а сайт, предлагающий испытать удачу, фишинговый. На официальном интернет-портале компании никаких данных о новогоднем розыгрыше нет, - говорится, - говорится на сайте.
Пользователи Сети, уже ставшие жертвами мошенников, предупреждают, что проходить по заманчивой ссылке опасно.
Если вы получите это по почте или в WhatsApp, не делитесь ни с кем этой ссылкой! Конечно, люди пересылают ее с добрыми намерениями, но цель самого сайта – украсть ваши данные, – пишут они.
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