Какие изменения ждут казахстанцев с 1 января 2021 года
В частности, изменения коснулись досрочного снятия пенсионных накоплений.
Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с января 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.
МРП, МЗП и другие расчетные величины
Принят закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы".
С 1 января 2021 года:
- минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 18 524 тенге;
минимальный размер пенсии - 43 272 тенге;
- МРП - 2 917 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 34 302 тенге.
Пенсии повысят с 1 января 2021 года на 7 процентов.
Декларирование доходов физлиц
В Налоговый кодекс внесены изменения по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц.
В частности, добавлены налоговые вычеты для многодетной семьи, по добровольным пенсионным взносам, на обучение, на медицину, по вознаграждениям, по страховым премиям.
Также к доходам от занятия частной практикой добавлены доход ЧСИ, адвоката и профессионального медиатора.
Дополнительная налоговая амнистия
Поправки в Налоговый кодекс и закон о введении его в действие предусматривают дополнительную налоговую амнистию для физических лиц по списанию пени, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года.
Досрочное снятие пенсионных накоплений
Гражданам предоставлено право отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат, а также определяется порядок его исчисления, удержания и уплаты; вводится специальный налоговый режим розничного налога для предоставления права субъектам малого и среднего бизнеса.
Защита прав потребителей
Начнет работу Единая информационная система защиты прав потребителей. Потребитель, права которого нарушены, через ЕИСЗПП может обратиться к продавцу (изготовителю, исполнителю) или к субъекту досудебного урегулирования потребительского спора.
Иностранная рабочая сила
Изменены ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК для сезонных работников.
Они составляют:
до 90 календарных дней - 12-кратного размера МРП;
до 180 календарных дней - 24-кратного размера МРП;
до 270 календарных дней - 36-кратного размера МРП;
до 365 календарных дней - 48-кратного размера МРП.
Кроме того, утвержден перечень профессий иностранных сезонных работников.
Бюджет
Начиная с 2021 года текст проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год должен содержать размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование.
Реклама
Объекты наружной (визуальной) рекламы должны соответствовать национальным стандартам.
Медицина
Субъекты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при производстве лекарственных средств обязаны соблюдать требования надлежащей производственной практики (GMP).
Образование
В бланках вкладышей всех видов документов об образовании государственного образца применяется технология автоматической идентификации и сбора данных или QR код.
Также в бланках вкладышей, приложений к документам об образовании государственного образца размещаются логотипы аккредитационных агентств, аккредитовавших заявленные образовательные программы.
Подтверждение расходов гражданина
Органы государственных доходов будут собирать сведения о расходах на образование, на погашение ипотеки, на медицину.
Нотариусы
Нотариусы должны предоставлять КГД сведения:
о сделках и договорах по имуществу, подлежащему государственной регистрации, о выданных свидетельствах о праве на наследство, о других сделках и договорах, если цена сделки превышает 160-кратный МРП.
Брокеры
По запросу органов госдоходов брокеры должны предоставить информацию о сделках физических лиц с ценными бумагами и биржевыми товарами.
Лицензирование микрофинансовой деятельности
Лицензировать деятельность микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и ломбардов будут в соответствии с новыми правилами. Лицензионные сборы с услугополучателей:
1. за выдачу лицензии составляет 30 МРП;
2. за переоформление лицензии составляет 10% от ставки за выдачу лицензии;
3. за выдачу дубликата лицензии составляет 100% от ставки за выдачу лицензии.
Соответствующая услуга появится в реестре госуслуг.
Административное производство
Органы, уполномоченные возбуждать или рассматривать дела об административных правонарушениях будут вести Единый реестр административных производств. В нем содержатся сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!