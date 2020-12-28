Казахстан подписал соглашение с американской компанией Pfizer

Казахстан подписал договор о неразглашении с компанией Pfizer.

Казахстан подписал договор о неразглашении с американской фармацевтической компанией Pfizer, передает zakon.kz.

Мы сегодня подписали соглашение о неразглашении с компанией Pfizer и готовы заниматься поставкой данных вакцин на территорию Казахстана путем выдачи специальных разрешительных документов. Все будет зависеть от производственных мощностей и способности данной компании поставлять данный препарат на территорию республики, - сказал на брифинге в Службе Центральный коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

На вопрос о том, есть ли нюансы, которые препятствуют закупке вакцины, Шоранов ответил следующее:

- 70 градусов является достаточно серьезным препятствием для широкомасштабного применения на всей территории Казахстана. Сегодня мы отрабатываем всю логистическую цепь, практически каждый регион уже сегодня имеет так называемые специальные хабы. То есть это единый дистрибьютор, который имеет 4 основных хаба в Алматы, Нур-Султане, Актобе и Шымкенте, которые оснащены соответствующим холодильным оборудованием и позволяется хранить вакцины и держать температурный режим до -20 градусов.

Шоранов отметил, что договор о неразглашении - обязательное условие при передаче каких-то данных каждого производителя.

Вы сами понимаете, что все производители очень трепетно относятся к результатам своих исследований. И уже в последующем на основании этих договоров о конфиденциальности соответствующие экспертные организации будут анализировать их данные. И при соответствии их данных нашим национальным требованиям данная вакцина может быть завезена на территорию Республики Казахстан, - заявил первый вице-министр здравоохранения.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков, который также был на брифинге, заявил, что следующие переговоры с компанией Pfizer пройдут 30 декабря. Переговоры будут касаться "ускорения возможности поставки" вакцины.

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