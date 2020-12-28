Аким Жамбылской области привился казахстанской вакциной от Covid-19

Вакцинацию также прошел ректор Казахского национального медицинского университета Талгат Нургожин.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев привился казахстанской вакциной от коронавируса QazCovid-in. Вакцинация проведена по добровольному согласию вне клинических исследований, передает zakon.kz.

Как сообщает акимат Жамбылской области, Сапарбаев отметил, что вакцина станет важнейшим инструментом, который в сочетании с эффективным тестированием и существующими профилактическими мерами поможет взять пандемию под контроль.

Эксперты во всем мире напряженно работают над ускорением темпов разработки и производства безопасной и эффективной вакцины. Расположенный в Кордайском районе НИИ проблем биологический безопасности также разработал нашу, казахстанскую вакцину. Уже прошли первые два этапа клинических исследований на добровольцах, которые показали неплохие результаты и отсутствие побочных эффектов. Сейчас в Таразе проходит третий этап клинических исследований. Надеюсь, что казахстанская вакцина покажет положительные результаты и будет рекомендована к массовому применению, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Также вместе с акимом вакцинацию прошел ректор Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Талгат Нургожин.

19 декабря стартовала третья фаза клинических исследований вакцины QazCovid-in, разработанной учеными НИИ проблем биологической безопасности.

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