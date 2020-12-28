Можно ли использовать пенсионные накопления на ремонт жилья
Ремонт будет разрешен там, где необходимость средств будет связана с приобретением квартиры.
Фото : pixabay.com28 декабря 2020, 18:19
Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала, можно ли будет использовать досрочно снятые пенсионные накопления на ремонт жилья, передает корреспондент zakon.kz.
Очень много сейчас вопросов в обществе, чтобы разрешили (использовать накопления) на ремонт жилья. Но ремонт - это все-таки текущие расходы. Ремонт будет разрешен там, где необходимость средств будет связана с приобретением квартиры, - пояснила Ляззат Ибрагимова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Что касается предложения по использованию средств на образование, то оно не было поддержано. По словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасова, государство и так в достаточном объеме предоставляет гранты на обучение.
В настоящее время государство в достаточном объеме предоставляет гранты для получения гражданами нашей страны образования. Это успешно реализуется, в том числе механизмы накопления предусмотрены. С учетом первичности и важности, образование не было поддержано и на сегодняшний день не рассматривается, - заявил он.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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