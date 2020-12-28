Три заведения закрыли в Нур-Султане из-за нарушения карантина

Могут закрыть еще 12.

По решению специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана приостановлена деятельность трех заведений из-за нарушения карантинного режима, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, это ночной клуб Alanya (на три месяца с наложением административного штрафа в размере 100 МРП), караоке-бар Janym Sol (на месяц с наложением административного штрафа в размере 70 МРП), ресторан "Золото" (на месяц с наложением административного штрафа в размере 100 МРП).

В случае неисполнения решения суда о приостановлении деятельности к руководителям указанным заведениям будут приняты меры административного ареста.

В настоящее время на рассмотрении суда находятся еще 12 материалов в отношении общественных заведений за нарушение карантина. Ранее указанным субъектам МСБ неоднократно выдавались предписания об устранении замечаний. Подобная практика по приостановлению деятельности субъектов предпринимательства будет продолжена совместно с заинтересованными государственными органами, - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 28 декабря в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана из районных управлений полиции поступило 2458 материалов, а также с координационного центра поступило 261 экстренное извещение в отношении лиц, допустивших нарушение карантина. 1411 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 274 383 554 тенге.

На сегодняшний день 1130 административных штрафов погашено на общую сумму 214 386 805.

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