Как проходит вакцинация в Европе 

Евросоюз планирует привить почти 500 млн человек.

В Европе началась вакцинация от коронавируса. Прививки от COVID-19 получат жители Германии, Франции, Испании, Италии, Австрии, Болгарии, Чехии и других стран. Всего в списке 27 государств. Вакцинация будет добровольной и бесплатной, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Во многих странах решили так: первые вакцины - в дома престарелых.

Не должно быть никаких привилегий. Для нас важно, чтобы ко всем относились одинаково. Вакцинация не обязательна, она добровольна. Это предложение жителям Берлина. Я думаю, что они им воспользуются. Мы победим эту проблему только тогда, когда 70-80% населения окажется невосприимчиво к вирусу. Только тогда это можно считать победой, - сказал сенатор Берлина по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи.

Общее количество случаев больных на планете уже приближается к 35 млн. Поэтому призывы не бояться вакцины звучат на земле и даже в воздухе. Пилот из Германии начертил в небе изображения шприца. Так виртуозно отметил прибытие в страну первой партии доз.

Это не был призыв сделать прививку или держаться от нее подальше. Это было просто напоминание, что вакцина к нам идет, как совет людям, которые бояться ее, пересмотреть свое решение, - сказал пилот Сэми Крамер.

Со временем Евросоюз планирует привить почти 500 млн человек. Но пока заключен первый контракт на поставку 200 млн доз. Пожилые люди и врачи - в приоритете. Некоторым получается скрыть волнение, другие даже позируют перед объективами камер.

Подстегнула в какой-то мере Европу к такой прививочной сплоченности Британия. Там обнаружен новый и очень опасный мутант коронавируса, сильнее на 70% нынешнего. С Лондоном стали перекрывать границы. Один из первых "запечатал" небо Израиль. И все-таки нет уверенности, что вирус не прилетел с пассажирами раньше.

Очевидно, что мы сделали правильные шаги, когда закрыли небо от Британии и остального мира. Мы поступили правильно, когда потребовали от израильтян карантина в специально отведенных отелях. Но есть вероятность, что вирус все-таки проник и сейчас распространяется здесь. Хорошая новость в том, что вероятность хоть и высокая, но не абсолютная, - отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сами израильтяне оптимизма премьера не разделяют и вышли сегодня на акцию протеста. Нетаньяху обвиняют в коррупции и бездействии правительства, которые стали причиной настоящего кризиса в стране из-за коронавируса. 340 тысяч инфицированных и 2 900 умерших от болезни.

А вот Дональду Трампу миллионы американцев напоследок мысленно аплодируют. Даже те, кто не голосовал за него. Он отказался подписывать закон о мерах поддержки населения.

Я прошу Конгресс изменить документ и увеличить смехотворно низкую сумму в 600 долларов до 2 тысяч долларов, или до 4 тысяч долларов на семью! Призываю Конгресс незамедлительно убрать ненужные положения из законопроекта и направить мне подходящий текст, - сказал президент США.

Ненужными, по мнению президента, в этом документе являются пункты о помощи трем странам, например, Камбодже, Мьянме, Египту, а также учреждениям культуры США и экологическим программам.

Вместо этого Трамп призвал увеличить поддержку населения, а также малого и среднего бизнеса. А тем временем Евросоюз смог выделить пока не больше 5 тысяч доз на страну. Масштабную вакцинацию обещают к весне.

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