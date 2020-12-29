За последние сутки коронавирус выявлен во всех регионах Казахстана
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 70
город Алматы - 80
город Шымкент - 2
Акмолинская область - 55
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 66
Атырауская область - 124
Восточно-Казахстанская область - 51
Жамбылская область - 18
Западно-Казахстанская область - 45
Карагандинская область - 39
Костанайская область - 61
Кызылординская область - 1
Мангистауская область - 4
Павлодарская область - 58
Северо-Казахстанская область - 60
Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлены 153 199 заболевших.
В Казахстане 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 88,
в городе Алматы - 66,
в городе Шымкент - 8,
в Акмолинской области - 59,
в Актюбинской области - 23,
в Алматинской области - 39,
в Атырауской области - 103,
в ВКО - 206,
в ЗКО - 13,
в Карагандинской области - 39,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 14,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 91,
в СКО - 74,
в Туркестанской области - 14.
Всего в стране выздоровели – 140 684 человека от COVID-19.
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