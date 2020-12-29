За последние сутки коронавирус выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 70

город Алматы - 80

город Шымкент - 2

Акмолинская область - 55

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 66

Атырауская область - 124

Восточно-Казахстанская область - 51

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 45

Карагандинская область - 39

Костанайская область - 61

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 58

Северо-Казахстанская область - 60

Туркестанская область - 3

Всего в стране выявлены 153 199 заболевших.

В Казахстане 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 88,

в городе Алматы - 66,

в городе Шымкент - 8,

в Акмолинской области - 59,

в Актюбинской области - 23,

в Алматинской области - 39,

в Атырауской области - 103,

в ВКО - 206,

в ЗКО - 13,

в Карагандинской области - 39,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области - 14,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 91,

в СКО - 74,

в Туркестанской области - 14.

Всего в стране выздоровели – 140 684 человека от COVID-19.

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