18 заболевших, трое умерших - данные по пневмонии за сутки

Выздоровели 63 человека.

За сутки в Казахстане 18 человек заболели пневмонией, сообщает zakon.kz.

На 27 декабря 2020 года зарегистрировано 18 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 63 человека, - говорится в сообщении Минздрава.

Всего с 1 августа зарегистрировано 45 460 заболевших, случаев с летальным исходом - 493, всего выздоровели – 32 893 человека.

От коронавируса за сутки скончалось восемь человек.

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