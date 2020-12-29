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18 заболевших, трое умерших - данные по пневмонии за сутки

Выздоровели 63 человека.

Фото : azattyq-ruhy.kz29 декабря 2020, 09:05

За сутки в Казахстане 18 человек заболели пневмонией, сообщает zakon.kz.

На 27 декабря 2020 года зарегистрировано 18 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 63 человека, - говорится в сообщении Минздрава.

Всего с 1 августа зарегистрировано 45 460 заболевших, случаев с летальным исходом - 493, всего выздоровели – 32 893 человека.

От коронавируса за сутки скончалось восемь человек.


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