Системность против популизма: политический сценарий парламентских выборов - Ертысбаев

Уже сейчас становится ясно, Nur Otan победит с огромным отрывом в Мажилисе и во всех региональных маслихатах.

Выборы – это всегда новая точка отсчета, смена политических парадигм. В этот момент происходит переоценка предыдущих планов, учитываются все ошибки за прошлый цикл, меняются приоритеты. Гражданам Казахстана предстоит оценить усилия политических сил и принять решение, кому доверить управление государством и позволить представлять их интересы. Об этом и другом читайте в статье политолога, общественного деятеля Ермухамета Ертысбаева, сообщает zakon.kz.

В последние годы доверие к государственным институтам падало во всем мире. Люди приходили на выборы с фигой в кармане и показывали свое недовольство, подчас руководствуясь накопленными обидами, а не рациональными аргументами. Брекзит, за который проголосовало большинство граждан Великобритании, только сейчас реализовался в конкретных документах. Желтые жилеты во Франции изрядно потрепали нервы правящей партии во главе с Макроном. Элиты США смогли наконец-то убедить избирателей в том, что они в отличие от Трампа могут предложить что-то, кроме стены на границе с Мексикой, и то с небольшим отрывом.

Однако 2020 год стал своеобразной лакмусовой бумажкой – государство оказалось единственным институтом, способным противостоять угрозе коронавируса и коронакризиса. Там, где институты не справились с угрозой, например, в Беларуси, которую я знаю не понаслышке, и в Кыргызстане, случились революции. Владимир Зеленский, триумфально занявший пост президента в прошлом году, потерял значительную часть своего рейтинга и больше не может считаться лидером, объединяющим нацию. Наши выборы в парламент тоже будут своеобразным экзаменом для системы – насколько она оказалась готова к текущим вызовам.

Пока у нас есть данные социологов. Буквально на днях общественный фонд "Астана-Зерттеу" опубликовал результаты промежуточного среза общественного мнения. Электоральные предпочтения распределились закономерно. "Nur Otan" доминирует – 74,2%. Все остальные партии пока не набирают необходимый 7%-й барьер. У "Ак жол" – 5,2%, НПК – 4,4%, "Ауыл" – 4,1%, "Aдал" – 2,5%. Кстати, аналогичные цифры дают, по-моему, все последние соцзамеры у самых различных организаций.

Да, по сравнению с предыдущими выборами произошла определенная “коррекция”, но пока результаты довольно убедительные – Nur Otan заберет конституционное большинство. Протестный электорат, который в прошлом году голосовал за Косанова, как мы видим, не нашел себе “единого” лидера, за которым можно идти и будет дробиться в зависимости от личных политических предпочтений.

Выборы – это всегда новая точка отсчета, смена политических парадигм. В этот момент происходит переоценка предыдущих планов, учитываются все ошибки, которые были сделаны за прошлый цикл, меняются приоритеты. Гражданам Казахстана предстоит оценить усилия политических сил и принять решение, кому доверить управление государством и позволить представлять их интересы

Самое главное – системность

Я очень хочу видеть в парламенте сильную оппозицию. Хороший спарринг-партнер всегда нужен во власти, чтобы балансировать интересы и не дать расслабиться правящей партии. Сильные оппозиционеры предлагают конкретное видение, конструктивную критику действий правительства. Они способны доказать свою политическую состоятельность как минимум задавая реалистичную повестку. Самое важное, они становятся двигателями общественной дискуссии на различные темы – от промышленной политики до концепции семейных отношений. Государство у нас исторически очень большое и сильное, и оно задает стратегические векторы развития.

Но я изучил программы всех партий. На это ушло много времени и сил. Мой краткий вердикт: до уровня правящей партии никто не дотянул. "Ак жол" вынес на суд общественности 32 страницы обещаний. "Адал" подготовил стратегию с претензией на качество. Но, будем смотреть правде в глаза, в сравнении с программой Nur Otan все это блекнет.

Самая главная особенность программы Nur Otan – это тот факт, что она представляет собой готовый антикризисный план. Она формировалась и корректировалась в один из самых сложных периодов для нашей экономики, когда государство действовало беспрецедентно. Мы научились регулировать бизнес так, чтобы выходить с минимальными экономическими и человеческими потерями, испробовали лайт-версию безусловного базового дохода, жили пару месяцев в фактически условиях военного положения, закрытые в своих квартирах.

Поэтому в сравнении с предыдущими программами кардинально изменен подход: если раньше преобладал отраслевой, и сложно было разобраться, что работает, а что буксует, то теперь есть прямая нацеленность на интересы конкретных страт. Мы не сможем решить все наши проблемы одной лишь кредитной амнистией, которую раскачивают экс-коммунисты. Это чистый популизм – экономическим агентам нужно дать возможности зарабатывать, а не прощать долги.

Nur Otan обозначил 255 конкретных мер и 160 целевых индикаторов, которые должны быть достигнуты. Все это результат кропотливого труда – партийцы объездили все регионы, изучили положение дел, аккумулировали запросы общественности. Эта работа продолжается и сейчас. С начала предвыборной агитации Республиканский общественный штаб провел уже в 10 регионах 175 встреч с медиками, педагогами, фермерами, представителями бизнеса и молодежи. С начала агитации в общественные приемные штабов поступило более 50 тысяч обращений. Кроме того, разработано 216 региональных программ, каждая из которых по-своему уникальна – в них учтена локальная специфика и отражены решения именно местных проблем.

Слышащее государство - слышащая партия

Президент Касым-Жомарт Токаев еще в прошлом году обозначил концепцию “слышащего государства”. После парламентских выборов она должна заработать в полную силу, потому что партийцы очень четко проработали механизмы, которые должны лечь в основу их коммуникации с гражданами.

Таким образом, в этой реформе взаимодополняют друг друга два вектора – один идет из администрации президента, где от чиновников требуют открытости, другой – снизу, от филиалов и первичных партийных организаций, где проводят работу с живыми людьми.

С начала агитации в Общественные приемные штабов Nur Otan поступило 50 891 обращение, в том числе 17 753 предложения и наказа избирателей. Кандидатами и доверенными лицами проведено 6670 приемов (кандидатами 5071, доверенными лицами 1599) и принято 33 272 человека (кандидатами 25 737, доверенными лицами 7535).

Эта статистика показывает, что Nur Otan сформировал настоящую политическую школу. На выборах в мажилис и маслихаты граждане выбирают представителей своих интересов. Те, кто прошел через горнило праймериз, теперь получили реальный опыт взаимодействия с избирателями и научились использовать то, что говорят люди, для выстраивания системного видения. Именно так формируются программы, ориентированные на потребности избирателей – как на местах, так в республиканском масштабе.

Приоритеты развития

Собранные данные показывают, что у партии "Nur Otan" есть несколько важнейших приоритетов.

Во-первых, это инфраструктура. Продолжится строительство дорог – за 5 лет партия обещает проложить 25 тыс. км республиканских трасс. Также будут дополнительно возведены 22 многофункциональных медицинских центра, оснащены современным медоборудованием районные больницы, а в опорных и спутниковых селах открыты и модернизированы фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Это очень важная инициатива: пандемия показала, что здравоохранению нужно уделять повышенное внимание. Переломным должно стать решение "квартирного" вопроса. 103 млн кв. метров жилья будет введено для 977 тысяч семей за 5 лет

Не обошли вниманием и сферу образования. Партия ставит задачу построить по всей стране 800 новых учебных заведений для решения проблемы аварийных и трехсменных школ.

В селах будут созданы 7 крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств.

Во-вторых, стоит цель увеличить заработную плату медиков в 2,5 раза уже к 2023 году. Объем финансирования здравоохранения из всех источников планируется довести до 5% от ВВП.

Другим фактором развития человеческого капитала является сфера образования. Партия власти в своей программе озаботилась всеми уровнями: от дошкольных учреждений до высших учебных заведений.

Главной мерой в этом направлений является повышение средней заработной платы педагогов в 2 раза. К 2024 году этот показатель достигнет более 330 тысяч тенге.

Также правящая партия предлагает провести индексацию социальных выплат с учётом уровня инфляции. На эти цели будет направлено более 3 трлн тенге, то есть 7,14 млрд долларов. Партийцы обязуются безусловно исполнить все обязательства по социальным выплатам и государственным пособиям, направленных на поддержку семей.

В-третьих, отдельно следует отметить меры по улучшению условий для молодежи, отраженное в предвыборной программе "Nur Otan". Согласно ей, будут увеличены стипендии студентам – в 2 раза, магистрантам и докторантам – в 1,5 раза.

Также на 50% повысят количество образовательных грантов. Это значит, что 75 тысяч студентов ежегодно будут обучаться бесплатно. Кроме того, нуротановцы взялись за молодежное предпринимательство – за 5 лет они предоставят молодым предпринимателям 10 тысяч грантов, и еще 30 тысяч молодых людей обучат навыкам бизнеса.

Стоит обратить внимание, что 770 тыс. рабочих мест будет создано в сельском хозяйстве, туризме и IT-отрасли.

Другими словами, все эти меры имеют мультипликативный эффект. Они позволят повысить покупательскую способность населения и, как следствие, придать новый толчок развитию МСБ.

Стабильность как ответ на угрозы

Казахстан не первый раз проходит через тяжелейший кризис с минимальными потерями и сохранением суверенитета.

Последний год показал, что те угрозы, с которыми мы столкнулись, были отражены достойно. У партии Nur Otan в отличие от остальных политических игроков есть понимание, как преодолеть кризис. И хочу напомнить, это далеко не первый шторм, в котором мы оказываемся. И всегда Лидеру партии Нурсултану Назарбаеву удавалось провести наш общий корабль через бушующие волны. Так будет и в этот раз.

Во всем мире экономика проседает. По ожиданиям экспертов, спад ВВП Казахстана по итогам 2020 года составит 2,1% – это один из самых незначительных показателей в сравнении с другими государствами. К примеру, странам ЕС прогнозируют спад ВВП на 8,3%, странам Ближнего Востока и Центральной Азии на 4,1%, Латинской Америки и Карибского бассейна на 8,1%.

К счастью, также и вопрос территориальных претензий соседей нам не страшен. Казахстан полностью завершил процесс делимитации границ, закрепив международными договорами все 13,4 тысяч км. сухопутных и более 2,3 тысяч км. водных границ страны.

Благодаря незаурядным дипломатическим качествам Назарбаева Казахстану удалось снять любые предпосылки для каких-либо международно-правовых споров вокруг вопросов государственных границ и территориальной целостности.

Соответствующие договоры были заключены со всеми сопредельными государствами. Это позволило точно определить и описать линии прохождения совместных границ.

Заключительным этапом оформления государственных границ Казахстана можно считать подписание лидерами пяти прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в Актау в 2018 году.

Подписав этот документ буквально за полгода до сложения полномочий, Нурсултан Назарбаев фактически закрыл вопрос оформления государственной границы и заложил прочную основу суверенного развития на долгую историческую перспективу.

В остальном Казахстан двигается в верном направлении. Как уже говорил Касым-Жомарт Токаев, мы следуем формуле: "Сильный президент, влиятельный Парламент, подотчетное Правительство". В нынешних условиях – это оптимальный вариант.

Грядущее обновление представительной власти в общей государственной конструкции играет важную роль. Оно должно простимулировать дальнейшее реформирование социально-экономической жизни в Казахстане. Nur Otan ориентируется не на день голосования, партия готовится работать после выборов. Сегодня правящая партия объединила всех – и общество, и элиту. Это важный фактор для продолжения стратегического пути нашей страны.

В целом уже сейчас становится ясно, Nur Otan победит с огромным отрывом в Мажилисе и во всех региональных маслихатах. Теперь важно, чтобы все другие партии не уснули сразу после выборов, а сделали для себя правильные выводы и продолжили активную работу.

Как я говорил, мы нуждаемся в сильной и конструктивной оппозиции. Надеюсь, в этот раз они получают хороший урок жизни в новой, трансформировавшейся политической реальности.

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