В Таразе открылся филиал медицинского университета

В колледже создана инклюзивная группа, для трудоустройства выпускников заключены договоры о сотрудничестве с 41 учреждением здравоохранения области.

Проблема нехватки медицинских кадров, особенно в сельской местности, для жамбылского региона носит характер затяжной и неприятный. Руководство области планирует решить вопрос в корне, наладив собственную систему подготовки кадров высшего звена в сотрудничестве с Казахским Национальным медицинским университетом имени С.Асфендиярова.

В понедельник, 28 декабря, аким области Бердибек Сапарбаев и ректор КазНМУ Талгат Нургожин открыли филиал вуза на базе Жамбылского высшего медицинского колледжа в городе Таразе. На первых порах начнут обучение порядка 100 человек, активно привлекают резидентов.

Но прежде чем приступить к официальной части, директор колледжа Жамиля Сарыбекова провела экскурсию по предметным кабинетам, гости посетили телестудию, музей, библиотеку и помещение для оказания государственных электронных услуг. Главу региона интересовало, обучаются ли здесь студенты с инвалидностью, что делается для развития инклюзивного образования, каков уровень устройства на работу после окончания учебы.

По словам Жамили Сарыбековой, в колледже создана инклюзивная группа, для трудоустройства выпускников заключены договоры о сотрудничестве с 41 учреждением здравоохранения области.

Открывая встречу с коллективом колледжа, Бердибек Сапарбаев отметил, что в условиях пандемии значительно возросла государственная поддержка здравоохранения.

Пандемия показала наши застарелые проблемы, в первую очередь нехватки кадров в отрасли. Сегодня свободными остаются порядка 250 вакансий. Вопрос необходимо решать системно, на долгие годы. Поэтому еще в сентябре мы наладили сотрудничество с Казахским Национальным медицинским университетом имени С.Асфендиярова, заключен соответствующий меморандум. Практикующие врачи вуза помогают местным медикам в отдаленных районах, делятся опытом. Появляется прекрасная возможность работать рука об руку с опытными врачами, профессорами, перенимать опыт, развивать науку, - сделал акцент глав региона.

По мнению Талгата Нургожина, сотрудничество выгодно всем сторонам. Университет способен организовать для преподавателей колледжа обучение в докторантуре, внедрить новые технологии в учебный процесс. Имея прочные связи с вузами Японии и других развитых стран, отправлять туда для повышения квалификации жамбылских педагогов и врачей.

По мере налаживания работы будут появляться и другие возможности, - резюмировал Талгат Нургожин.

Глава региона вкратце рассказал о планах закупить четыре аппарата компьютерной и два – магнитно-резонансной томографии, ангиографы, другое современное оборудование. Бердибек Сапарбаев уверен, что такие аппараты должны быть в каждом районе.

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