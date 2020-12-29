Горячие новости
Читайте также

В Нур-Султане не будет салюта на Новый год 

Жителям столицы необходимо соблюдать все санитарные нормы, социальную дистанцию и носить маски.

Фото : pxhere29 декабря 2020, 13:33

В Нур-Султане не будет салюта на Новый год, сообщает zakon.kz.

Учитывая новогодние праздники, всем горожанам необходимо соблюдать все санитарные нормы, социальную дистанцию, носить маски.

Надо понимать, что новогодние праздники не должны кому-то обернуться больничными койками. Нельзя допускать одномоментного увеличения нагрузки на медперсонал, который на протяжении долгих месяцев стоит на передовой в борьбе с коронавирусом, - сообщили в акимате.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты