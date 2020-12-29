Международный круглый стол, посвященный 25-летию Конституционного Совета, прошел онлайн

Все эти годы деятельность Конституционного Совета была нацелена на реализацию конституционных ценностей - Мами.

29 декабря 2020 года в онлайн режиме состоялся международный круглый стол на тему «Конституционная парадигма Н.Назарбаева как ответ на глобальные вызовы», посвященный 25-летию Конституционного Совета РК, передает zakon.kz.

Соорганизаторами мероприятия являются Конституционный Совет, Фонд Нурсултана Назарбаева, Международный финансовый центр «Астана», Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Институт Сорбонна-Казахстан, Национальное волонтерское движение «Акселератор добра: Ізгілік елшісі» и Евразийская юридическая Академия имени Д.А. Кунаева.

Открывая форум, председатель Конституционного Совета Кайрат Мами отметил, что в этом году юбилей Основного Закона совпал и с 25-й годовщиной Конституционного Совета.

Все эти годы деятельность Конституционного Совета была нацелена на реализацию конституционных ценностей. Его решения способствовали полному пониманию и реализации всех составляющих современной казахстанской государственности. На данном этапе одним из перспективных направлений является повышение эффективности института обращений судов в Совет с представлениями о проверке конституционности законов. Актуальным также является дача толкования закону с позиции конституционных принципов, - резюмировал Кайрат Мами.

Исполнительный директор Фонда Нурсултана Назарбаева К. Жумабаев сказал, что сегодня, когда мир столкнулся с негативными последствиями коронакризиса, конституционная система является одной из немногих констант, которая гарантирует стабильность и безопасность общества.

По его словам, время показало, что конституционная модель, сформированная под руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева, стала наиболее приемлемой для Казахстана. Она позволила обеспечить политическую стабильность, общественное согласие, экономическое развитие государства и гарантировала эффективную защиту прав и свобод граждан.

В свою очередь председатель Верховного Суда Жакып Асанов в своем выступлении подчеркнул, что с каждым годом роль Конституционного Совета в обеспечении незыблемости Основного Закона возрастает. За четверть века Конституционный Совет состоялся и эффективно выполняет свою миссию по гарантированию верховенства Конституции на всей территории страны.

Вместе с тем Игорь Рогов отметил, что благодаря конституционным поправкам 2017 года, инициированным Елбасы, Конституционный Совет не только более эффективно защищает права и свободы граждан, но и обеспечивает конституционную идентичность, а в конечном счете и конституционную безопасность страны.

Своими мнениями поделились такие зарубежные эксперты как Экс-Председатель Конституционного Суда Грузии Г.Папуашвили, Глава представительства GIZ в Казахстане Йорг Пуделька, а также ведущие конституционалисты - заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГУ имени М.В. Ломоносова С.Авакьян, доктор юридических наук Г.Маткаримова, к.ю.н. Н.Малютин и Б.Рысмендеев.

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