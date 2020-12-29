Умер Пьер Карден

Карден — один из первопроходцев стиля унисекс. Он основал свой Дом Моды в 1950-м и представил свое 'платье-пузырь', вошедшее в историю моды, в 1954-м.

В Италии скончался французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден, сообщает zakon.kz.

Ему было 98 лет.

Карден — один из первопроходцев стиля унисекс, где много экспериментировал и не всегда целесообразно. Он основал свой Дом Моды в 1950-м и представил свое 'платье-пузырь', вошедшее в историю моды, в 1954-м.

Пьер Карден родился 2 июля 1922-го, в Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (San Biagio di Callalta), недалеко от Тревизо (Treviso). Он получил образование в центральной части Франции (France). В 14 лет Карден стал подмастерьем портного, изучал основы дизайна одежды и перенимал сведения о ее конструкции, пишет ТАСС.

В 1939-м Пьер ушел из дома и устроился в ателье в Виши (Vichy), где начал кроить костюмы для женщин. Во время Второй мировой войны Карден работал в Красном Кресте, где проникся гуманистическими идеями.

Карден перебрался в Париж (Paris) в 1945-м, где изучал архитектуру и работал с домом моды Жанны Пакен (Jeanne Paquin). Он также представлял интересы Эльзы Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), а затем стал главой ателье по пошиву одежды 'Christian Dior' в 1947-м.

Примерно в этот же период Пьеру было отказано в рабочем месте в компании 'Balenciaga'.

Свой собственный модный дом Карден открыл в 1950-м. Восхождение к славе началось с создания 30 костюмов для 'вечеринки века', бал-маскарада, состоявшегося 3 сентября 1951-го в 'Палаццо Лабиа' в Венеции (Venice). На одежду 'от-кутюр' Пьер переключился в 1953-м, где разработал первую коллекцию "от кутюр" (фр. haute couture, "высокая мода"). В 1954 году широкую известность ему принесли "платья-пузыри" (bubble dress), в которых юбке придается шарообразная форма при помощи драпировки или защипов. Позднее открыл фирменные бутики женской и мужской одежды - "Ева" (1954) и "Адам" (1957).

В конце 1950-х Пьер Карден уехал в Японию. Там он вел курсы трехмерного проектирования одежды. Французский дизайнер стал основоположником концепции "прет-а-порте" (фр. prêt-à-porter, букв. "готовое к носке"), сделавшей моду демократичной. В 1959 году он представил коллекцию готового платья для промышленного тиражирования. За ее показ в парижском универмаге Printemps он был исключен из Французской федерации кутюрье (впоследствии членство было восстановлено).

В 1960 году Пьер Карден нарушил традиционный подход к моде, став первым модельером, продемонстрировавшим мужскую коллекцию. В 1961 году он открыл магазин готовой одежды для мужчин, в 1963 году - для женщин. В 1966 году показал свою первую коллекцию для детей.

Пьер Карден стал первым дизайнером, в коллекции которого была представлена одежда с логотипом фирмы (начало 1960-х). Он считается одним из основателей стиля "унисекс". Модельер запатентовал более 500 изобретений: цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах (первоначально созданы для британской группы The Beatles). Одной из муз Пьера Кардена была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее он разрабатывал костюмы для спектаклей, а также вечерние платья и повседневные ансамбли.

Уже к середине 1980-х новые магазины и представительства Пьера Кардена были открыты в Европе и Азии. Он выпустил несколько собственных ароматов, под его брендом в 1997 году в продажу поступила лимитированная серия автомобилей Toyota Rav 4. В июне 1991 года дизайнер устроил грандиозный показ в Москве: тогда на Красной площади собралось около 200 тыс. человек.

Пьер Карден зарекомендовал себя как успешный бизнесмен. Помимо бесчисленных бутиков и магазинов, он владеет культурным центром "Эспас Пьер Карден" на Елисейских Полях в Париже, сетью ресторанов и отелей "Максим". В 2008 году он открыл аукционный дом, в 2014 году - музей "Прошлое-настоящее-будущее". В начале 1990-х модельер приобрел огромный "пузырчатый" особняк неподалеку от Канн - один из самых дорогих жилых домов в Европе (в 2015 году он был выставлен на продажу; в настоящее время его стоимость оценивается в 350 млн евро).

В 1991 году Пьер Карден был назначен Послом доброй воли ЮНЕСКО. Он инициировал ряд гуманитарных проектов, встречался с известными политиками, в том числе с Фиделем Кастро и Нельсоном Манделой, организовал множество общественных кампаний в пользу пострадавших от чернобыльской катастрофы 1986 года. В 2009 году модельер стал Послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Пьер Карден - обладатель ряда престижных французских наград, в том числе ордена Почетного легиона (командор), ордена Искусств и литературы, а также итальянского ордена "За заслуги". Кроме того, имеет множество международных наград в области моды. В 1992 году он был избран членом Французской академии изящных искусств. В 2008 году Пьеру Кардену было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств. В 2013 году он награжден российским орденом Дружбы и медалью Пушкина (вручена в июне 2014 года).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!