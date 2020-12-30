Костанайская область вышла из "красной зоны"
В "красной зоне" осталась только Атырауская область.
Костанайская область вышла из "красной зоны" по темпам распространения коронавируса, передает zakon.kz.
В "красной зоне" осталась только Атырауская область.
В "желтой зоне" находятся Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой зоне" находятся все остальные регионы.
В Казахстане из-за пандемии появилась матрица оценки эпидситуации. В "красной зоне" из-за высокого распространения вируса вводятся строгие ограничительные меры.
В "желтой зоне" сохраняются действующие карантинные меры и усиляется контроль за их соблюдением.
"Зеленая зона" означает, что в регионе ситуация с коронавирусом стабильная.
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