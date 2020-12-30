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Костанайская область вышла из "красной зоны"

В "красной зоне" осталась только Атырауская область.

Фото : inbusiness.kz30 декабря 2020, 10:48

Костанайская область вышла из "красной зоны" по темпам распространения коронавируса, передает zakon.kz.

В "красной зоне" осталась только Атырауская область.

В "желтой зоне" находятся Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой зоне" находятся все остальные регионы.

В Казахстане из-за пандемии появилась матрица оценки эпидситуации. В "красной зоне" из-за высокого распространения вируса вводятся строгие ограничительные меры.

В "желтой зоне" сохраняются действующие карантинные меры и усиляется контроль за их соблюдением.

"Зеленая зона" означает, что в регионе ситуация с коронавирусом стабильная.


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