Полицейские спасли 4-летнего мальчика в Туркестанской области

Малыш попытался перелезть через ограждение строительного магазина, однако застрял головой в решетке.

Во время патрулирования на одной из улиц села Манкент инспекторы патрульной полиции МПС Сайрамского РУП столкнулись с неожиданной ситуацией. Полицейские заметили маленького мальчика, застрявшего головой в железном ограждении строительного магазина, расположенного вдоль дороги, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Патрульный автоэкипаж сразу же развернулся и поспешил на помощь к ребенку. Инспекторы патрульной полиции местной полицейской службы капитан полиции Нурболат Тлеубергенов, старший лейтенант полиции Эркин Альметов и лейтенант полиции Галым Даукенов помогли освободиться 4-летнему мальчику и вытащить его голову из решетки. Найденного малыша стражи порядка доставили домой к родителям.

Как выяснилось, мать ребенка вышла из дома в магазин, а мальчик побежал вслед за ней. Малыш попытался перелезть через ограждение строительного магазина, однако застрял головой в решетке. В это время его заметили и спасли мимо проезжавшие полицейские. Стражи порядка провели с родителями 4-летнего мальчика разъяснительную беседу о том, что стоит быть внимательными и оставлять детей без присмотра.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными к детям и обратить внимание на их местонахождение. Как отметили стражи порядка благополучие и безопасность каждого жителя находятся в центре внимания полицейских.

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