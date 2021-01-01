Снижены цены на 230 лекарственных препаратов

Фактические цены на перечень антиковидных препаратов в аптеках через 10 дней будут снижены в среднем на 27% (около 230 наименований).

31 декабря 2020 года цены на аниковидные (антивирусные) препараты были снижены. Соответствующее распоряжение дал Президент страны, сообщает zakon.kz.

Как передает агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана, изменения предусматривают особый порядок формирования предельных цен на лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции.

Фактические цены на перечень антиковидных препаратов в аптеках через 10 дней будут снижены в среднем на 27% (около 230 наименований). Министерством здравоохранения РК определен перечень антиковидных лекарственных средств по 17 международным непатентованным названиям, на которые предельные цены будут снижены.

Изменения инициированы Агентством по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК), предварительно проведших экономический анализ порядка формирования предельных цен на лекарственные препараты.

В процессе экспертизы ценообразования был выявлен ряд факторов, позволяющих заявителям завышать цену при ее формировании, и в первую очередь – на антиковидные препараты, - отметил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров. - К примеру, за счет анализа инвойсов нам удалось выяснить, что дистрибьюторы могут брать в расчет самую высокую цену из инвойсов за последний год, не всегда предоставляются инвойсы от производителей, что позволяет дистрибьюторам покупать лекарственные препараты не на самом заводе, а через посредников, создавая предпосылки для удорожания стоимости лекарств, не перепроверяются представленные цены производителей и заводов в странах со схожим уровнем экономического развития, транспортные и таможенные расходы (это до 7-15% от стоимости лекарств), маркетинговая составляющая (до 30%). Также при анализе цен на антиковидные препараты мы учли перечень лекарств, входящих в протокол лечения Минздрава РК, это антикоагулянты, жаропонижающие, глюкокортикостероиды, этиотропные препараты.

Работа была проведена совместно с Министерством здравоохранения РК, НПП "Атамекен", отраслевыми ассоциациями, производителями и другими представителями фармацевтического рынка в целях минимизации риска исчезновения препаратов из аптек. Также Агентством внесены предложения по локализации производства лекарственных средств в Казахстане и мерам поддержки отечественных товаропроизводителей, проведены переговоры с финансовым институтом развития АО "НУХ "Байтерек" для изучения возможных инструментов поддержки фармпроизводителей страны.

Кроме того, новые поправки в "Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства" предусматривают вхождение АЗРК с 2021 года в систему регулирования ценообразования на лекарственные препараты и медицинские изделия. Для этого планируется создание информационной базы данных лекарственных средств, на основе которой будет проводиться экономический анализ цен иностранных производителей, в том числе в референтных странах.

Также АЗРК обратилось с просьбой в Министерство здравоохранения РК создать методологический совет по пересмотру механизма ценового регулирования лекарственных средств и медицинских изделий с учетом основных рисков в целях недопущения исчезновения определенных лекарственных средств с казахстанского рынка. Работа по повышению прозрачности ценообразования, обеспечению формирования адекватных цен на лекарственные препараты и поддержка отечественных фармпроизводителей проводятся АЗРК для развития рыночных механизмов и конкуренции на фармацевтическом рынке страны.

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