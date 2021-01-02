В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают движения на трассах из-за морозов

Температура понизится до -38 градусов.

Сообщение с таким предупреждением распространила пресс-служба КФ "Казахавтодора", передает zakon.kz.

В связи с понижением температуры до -38 градусов с 17:00 ч. 2 января 2021г. будет введено ограничение движения для всех транспортных средств в направлениях автодорог республиканского значения, - говорится в сообщении.

Ограничения вводятся, в частности:

- на автодороге М-36 "Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы" км 386-729 (от п. Сарыколь до гр. СКО);

- на автодороге А-21 "Мамлютка-Костанай" км 180-250 (от гр. СКО до п. Узунколь).

"Просим ограничить выезд в дальние регионы до наступления более благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий, из-за сильного мороза, закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям с 17:00 часов 2 января 2021 года. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!