Из-за погоды ограничено движение по дороге Алматинской области
Ограничения затрагивают участок трассы "Алматы-Оскемен" с 558 по 615 км.
Фото : vuslon.ru2 января 2021, 18:19
В связи ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до -35 С), с 17:00 2 января 2021 года по 09:00 3 января ограничивается движение на автодороге Республиканского значения "Алматы-Оскемен", сообщает zakon.kz.
Ограничения затрагивают участок трассы с 558 по 615 км (город Ушарал - граница ВКО) для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемых службой 112.
При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.
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