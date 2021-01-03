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Казахстанцы не смогут вернуться домой из России

Все автотрассы между Северо-Казахстанской областью и приграничными областями России закрыты из-за погодных условий.

Фото : Петропавловск.news3 января 2021, 06:57

Автовладельцев Омской области предупредили о том, что границы между странами полностью перекрыты и на въезд, и на выезд. Казахстанцы, находящиеся сейчас за границей, не смогут вернуться ни на своем автотранспорте, ни иными способами, передает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области, в связи с ухудшением погодных условий приостановлено движение для всех видов транспорта на автодорогах Северо-Казахстанской области в Республике Казахстан. Спасатели МЧС России рекомендуют воздержаться от поездок.

2 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области от оперативного дежурного Департамента по чрезвычайным ситуациям Республике Казахстан поступило сообщение о том, что с 17 часов будет приостановлено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах Северо-Казахстанской области в Республике Казахстан, - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни мороз только усилится.


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