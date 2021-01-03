Токаев подписал правки в закон об общественных советах

Общественные советы становятся важным инструментом реализации концепции Главы государства "слышащее государство".

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее депутат Бакытжан Жумагулов отмечал, что общественные советы становятся важным инструментом реализации концепции Главы государства "слышащее государство".

Общественные советы, позволяют аккумулировать народное мнение в части определения путей социального, политического и экономического развития. Остановлюсь на основных нововведениях. Во-первых, законопроект дает всестороннюю возможность совершенствовать механизмы создания общественных советов. Вопрос материального обеспечения деятельности общественных советов теперь нашел свое решение. Это входит в компетенцию местных маслихатов, - говорил на пленарном заседании Сената депутат Бакытжан Жумагулов, напоминает Казинформ.

Законом предусмотрено расширение прав и обязанностей членов Общественного совета, привлечение их к работе квазигосударственного сектора, к работе закупочных комиссий. Эти нормы обеспечивают прозрачность, подотчетность квазигосударственного сектора.

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