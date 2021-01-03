Почти 400 семей из аварийных домов и бараков получили ключи от новых квартир в Нур-Султане

В столице ведется системная работа по сносу аварийного ветхого жилья.

В Нур-Султане почти 400 семей из аварийных домов и бараков получили ключи от новых квартир. В городе ведутся работы по сносу аварийного ветхого жилья и переселению жильцов в безопасные дома, сообщает zakon.kz.



Жильцы шести аварийных ветхих домов и бараков обрели новое безопасное жилье. Почти 400 семей переселили из опасных квартир. Среди данных аварийных домов есть дома, построенные более 80 лет назад: протекала крыша, едва ли не по швам трещали стены, в домах было сыро и т.д. В некоторых жилых домах не было центрального отопления, квартиры жители отапливали печкой. Сейчас люди перевозят свои вещи. Работы по сносу проводим совместно с Елорда Даму по госпрограмме "Нурлы Жер". Кроме того, по поручению Главы государства объем строительства льготного доступного жилья также увеличим, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Жительница дома барачного типа Зоя Балтышева отметила, что ранее ей приходилось топить печку и выносить золу.

У нас в квартирах стояли печки. Приходилось запасаться дровами, углем, квартиры отапливали печками, хоть и не в частном доме жили. Сейчас же квартира у нас большая. Дома уютно. Очень довольна!, - сказала Зоя Балтышева.

Знаете как в бараке живут? Печка, вода, уголь, дрова. Все это надо приносить. Вечно в золе, пыль в квартире. Были тяжелые условия жизни. Здесь в наших новых квартирах так все красиво. Очень нравится, - подчеркнул Дмитрий Семин.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов встречался с жильцами данных шести домов и поручил включить их в список сноса. Также встречался с жителями аварийного 5-этажного общежития, расположенного по адресу ул. Дукенулы, 21 (район Сарыарка). Общежитие на 170 комнат было построено 55 лет назад. У жителей периодически возникают проблемы с электропроводкой, водой, канализацией и т.д. При проведении технического осмотра дома было установлено, что износ составляет более 60%, здание признано аварийным. Данный аварийный дом по поручению акима столицы также включен в список сноса ранее запланированного срока. Дом планируется снести уже в следующем году.

В столице ведется системная работа по сносу аварийного ветхого жилья.

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