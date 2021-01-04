Казахстанского боксера признали лучшим иностранным боксером 2020 года
Это решение промоутерской компании MTK Global.
Фото : kfb.kz4 января 2021, 01:06
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет стал победителем в номинации "Лучший иностранный боксер 2020", сообщает zakon.kz.
Это решение промоутерской компании MTK Global.
В голосовании на звание лучшего иностранца казахстанец опередил латвийца Рикардса Болотникса и американского нокаутера Вирджила Ортиса-младшего.
Кулахмет является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052977-77d37ed9f196993218f3cefe29198c04
Сейчас читают