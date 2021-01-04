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Туман и усиление ветра - в пяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Но на большей части страны сохранится морозная погода без осадков. Лишь на северо-западе и, к концу периода, на западе страны пройдет снег с низовой метелью.

Фото : La Voz de Cádiz4 января 2021, 21:26

В пяти областях Казахстане 5 января объявили штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", по-прежнему будет сохраняться влияние отрога антициклона на большую часть территории Казахстана, в связи с чем, прогнозируется морозная погода без осадков. Лишь на северо-западе и, к концу периода, на западе страны, под влиянием фронтальных разделов, пройдет снег с низовой метелью. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра.

5 января в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный.

5-6 января в Туркестанской области, Шымкенте и Туркестане местами туман.

Ночью 5 января в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз местами 42 градуса.

5 января в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Петропавловске днем 5 января ветер юго-восточный порывистый.

5 января в Жамбылской области местами ожидаются туман, ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Таразе 3-5 января временами туман.


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