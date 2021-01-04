Жителей просят сохранять все меры безопасности.

Семей вошел в "желтую" зону по COVID-19, сообщает zakon.kz.

Информация об этом размещена в Instagram акимата города.

По информации Семейского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, с учетом недельной заболеваемости на 100 тыс. населения и объединенного показателя репродуктивности инфекции (R) город Семей с сегодняшнего дня вошел в "желтую зону" по темпам распространения Covid-19, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации ВКО.

Жителей просят сохранять все меры безопасности. Соблюдать гигиену, носить маски, не посещать без необходимости места с массовым скоплением людей.

3 января в ВКО карантин продлили до 18 января.

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