Горячие новости
Читайте также

Семей вошел в "желтую" зону по COVID-19

Жителей просят сохранять все меры безопасности.

Фото : Instagram/akimat.semey4 января 2021, 22:49

Семей вошел в "желтую" зону по COVID-19, сообщает zakon.kz.

Информация об этом размещена в Instagram акимата города.

По информации Семейского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, с учетом недельной заболеваемости на 100 тыс. населения и объединенного показателя репродуктивности инфекции (R) город Семей с сегодняшнего дня вошел в "желтую зону" по темпам распространения Covid-19, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации ВКО.

Жителей просят сохранять все меры безопасности. Соблюдать гигиену, носить маски, не посещать без необходимости места с массовым скоплением людей.

3 января в ВКО карантин продлили до 18 января.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты