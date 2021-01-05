Сколько больных коронавирусом выявили в последний новогодний выходной

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Семей перешел в "желтую" зону по COVID-19.

Фото : Pixabay5 января 2021, 08:07

Стала известна эпидемиологическая ситуации по коронавирусу на 4 января, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Так, за прошедшие сутки были зарегистрированы 723 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 158 302 случая, из них:

в ВКО - 19041 (+47),

в городе Алматы - 18939(+92),

в городе Нур-Султан - 18777(+68),

в Атырауской области - 13890(+149),

в Карагандинской области - 12243(+26),

в ЗКО - 9367(+45),

в Павлодарской области - 9448(+40),

в СКО - 8856(+57),

в Костанайской области - 7797(+57),

в Акмолинской области - 7481(+59),

в Алматинской области - 7307(+39),

в городе Шымкент - 5523(+6),

в Жамбылской области - 5048(+9),

в Мангистауской области - 3759(+11),

в Актюбинской области - 3711(+4),

в Туркестанской области - 3705(+6),

в Кызылординской области - 3410(+6).

Ранее стало известно, что Семей перешел в "желтую" зону по COVID-19.


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