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Казахская земля никогда не будет продана - Токаев

Это должно быть прочно заложено в сознании каждого гражданина - Президент.

Фото : Акорда5 января 2021, 09:03

Касым-Жомарт Токаев заявил, что "казахская земля никогда не будет продаваться". Об этом он заявил в статье "Независимость - самое дорогое" в газете Egemen.kz.

Казахстан - единое государство. Страна не делится на Южную, Северную, Западную, Восточную. Это лишь условные названия, обозначающие направление. В 2018 году Указом Главы государства Южно-Казахстанской области присвоено название Туркестан. Решение о целесообразности восстановления исторической справедливости было единогласно поддержано и принято народом очень тепло. Ведь не только генеалогический город, но и целый регион с древних времен назывался Туркестан. Эту благородную тенденцию можно продолжить по всей стране. Мы делаем такие шаги серьезно, - сказал Президент.

Глава государства также высказался о вопросах, связанных с землей.

Истина, которую мы все прекрасно знаем, заключается в том, что казахская земля не передается в собственность ни одному иностранцу, никогда не продается. Это должно быть прочно заложено в сознании каждого гражданина, - сказал Президент.


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