Горячие новости
Читайте также

Как пройдут крещенские купания в условиях пандемии

По словам митрополита Александра, купания будут проходить с соблюдением санитарных норм.

Фото : БНП5 января 2021, 13:13

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал, смогут ли казахстанцы окунуться в освященную воду в праздник Крещение Господне, передает корреспондент zakon.kz.

После Рождества следует другой почитаемый христианский праздник - Богоявление или Крещение Господне. Традиционно всегда существовала и продолжает существовать традиция - купание в водоеме. Мы надеемся, что все будет так, как и было прежде. То есть и в этом году те, кто пожелает, смогут окунуться в освященные воды, - сказал митрополит Александр.

Он отметил, что все установки и правила санитарных врачей, которое необходимы для того, чтобы минимизировать и не допустить риски заражения, будут соблюдены.

Тамила Языкова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты