Как пройдут крещенские купания в условиях пандемии
По словам митрополита Александра, купания будут проходить с соблюдением санитарных норм.
Фото : БНП5 января 2021, 13:13
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал, смогут ли казахстанцы окунуться в освященную воду в праздник Крещение Господне, передает корреспондент zakon.kz.
После Рождества следует другой почитаемый христианский праздник - Богоявление или Крещение Господне. Традиционно всегда существовала и продолжает существовать традиция - купание в водоеме. Мы надеемся, что все будет так, как и было прежде. То есть и в этом году те, кто пожелает, смогут окунуться в освященные воды, - сказал митрополит Александр.
Он отметил, что все установки и правила санитарных врачей, которое необходимы для того, чтобы минимизировать и не допустить риски заражения, будут соблюдены.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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