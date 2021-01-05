Горячие новости
Читайте также

До 40 градусов похолодает в Казахстане 

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях.

Фото : pixabay.com5 января 2021, 17:19

Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Казахстана с 20.00 5 января до 21.00 6 января, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", в Усть-Каменогорске и Риддере 6 января сохраняются неблагоприятные метеорологические условия 2 степени.

В Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз местами 40 градусов.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, в Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер восточный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области 6-8 января местами ожидается туман, в Таразе временами ожидается туман.

Вероятность шторма 85-95%.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты