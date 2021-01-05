Горе-пранкер хотел за счет лайков восстановить разбитую машину
Теперь ему придется самому ремонтировать авто и платить штраф.
Фото : instagram5 января 2021, 17:51
В Алматинской области мужчины сняли на видео, как разбивают лобовое стекло машины. Полиция выяснила, что это был пранк, передает zakon.kz.
По данным полиции Алматинской области, инцидент произошел в Есике 4 января. Сотрудники отдела полиции Енбекшиказахского района организовали проверку видео. За совершение мелкого хулиганства были задержаны 21-летний житель села Алмалы и 26-летний житель города Есик - владелец автомашины Volkswagen Passat.
Как оказалось, данные лица, сговорившись между собой, с целью завоевания признания в социальных сетях, пошли на такие действия. Со слов задержанных, раскаявшихся в совершенном, таким образом они хотели привлечь к себе внимание пользователей социальных сетей, набрать большое количество просмотров и подписчиков, и после этого, отремонтировать за счет лайков треснувшее лобовое стекло, - сообщили в полиции.
В отношении правонарушителей составлен административный протокол по статье 434 части 1 КоАП РК (мелкое хулиганство), материал направлен в суд для принятия процессуального решения.
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