В Казахстане изменится работа таможенников

Токаев подписал поправки в закон.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Информатизация систем сократит время, необходимое для рассмотрения и принятия решения по заявкам предпринимателей. Закон позволит улучшить функционирование таможенной информационной базы и системы "Единого окна", а также послужит снижению коррупционных рисков, сводя к минимуму участие человека.

Информатизация систем сократит время, необходимое для рассмотрения и принятия решения по заявкам участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, будет пересмотрен порядок проведения внутренних и выездных таможенных проверок.

Камеральная таможенная проверка будет сокращена с 6 до 2 месяцев, а на проведение выездных таможенных проверок накладываются ограничения.

Закон минимизирует коррупционные проявления и значительно сократит сроки оказания госуслуг.

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