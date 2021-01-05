В Казахстане изменится работа таможенников
Токаев подписал поправки в закон.
Фото : Акорда5 января 2021, 19:01
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Информатизация систем сократит время, необходимое для рассмотрения и принятия решения по заявкам предпринимателей. Закон позволит улучшить функционирование таможенной информационной базы и системы "Единого окна", а также послужит снижению коррупционных рисков, сводя к минимуму участие человека.
Информатизация систем сократит время, необходимое для рассмотрения и принятия решения по заявкам участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, будет пересмотрен порядок проведения внутренних и выездных таможенных проверок.
Камеральная таможенная проверка будет сокращена с 6 до 2 месяцев, а на проведение выездных таможенных проверок накладываются ограничения.
Закон минимизирует коррупционные проявления и значительно сократит сроки оказания госуслуг.
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