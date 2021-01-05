Семьям погибших шахтеров в Актюбинской области предложили компенсацию

Трагедия на шахте "Весенняя Аралчинская" произошла в канун Нового года.

Родным шахтеров, погибших на подземном руднике, предложили помощь, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В областной инспекции труда сообщили, что представители Актюбинской медной компании хотят перечислить каждой из семье горняков единовременную компенсацию в размере 20 млн тенге, а еще решить жилищный вопрос.

Приобретение жилья с учетом эквивалента состава семьи пострадавших на территории Актюбинской области, если в составе семьи четыре человека – в пределах 4-комнатной квартиры. Сохранение зарплаты до совершеннолетия самого младшего из детей. Обучение детей в вузах, - сказал руководитель отдела областного управления по инспекции труда Куаныш Камиев.

Представители компании ждут ответа от близких погибших. Трагедия на шахте "Весенняя Аралчинская" произошла в канун Нового года. Четыре шахтера погибли при проведении взрывных работ. Тела двух взрывников, горного мастера и водителя без видимых повреждений подняли с глубины в 1,5 км. Еще один горняк пострадал, но отказался от госпитализации. Работы на руднике в данный момент приостановили. Специальная комиссия расследует трагедию. На это у специалистов есть 10 дней.

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