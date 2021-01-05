Нур-Султан в пятерке городов мира с самым грязным воздухом

Экологи предлагают брать пример с Германии, где запрещена эксплуатация автомобилей старше семи лет.

Столица Казахстана признана одним из самых загазованных городов мира. Воздух в Нур-Султане временами опасен для жизни из-за содержания ядовитых веществ в атмосфере. Об этом говорится в сюжете Первого канал Евразия, передает zakon.kz.

Столица замкнула пятерку крупнейших городов с самым грязным воздухом в мире в рейтинге World Air Quality. Обогнали только Бишкек, Кабул, Непал и Калькутта. Данные крупнейшему ресурсу предоставляют метеорологические службы стран, на основе которых и составляется список аутсайдеров. Это означает, что в атмосфере - серьезное превышение оксида углерода, диоксида серы и диоксида азота.

У них в основном используются "PM 2,5" то есть это самые вредные для человека вещества, твердые вещества. Есть "РМ 10", считается, что когда человек дышит, он может в носоглотке остаться. А "PM 2,5" попадает в легкие и приносит наибольший вред, - рассказал менеджер по экологии Ассоциации экологических организаций Казахстана Толебай Адилов.

Эксперты говорят, что воздух в большей степени загрязняют автомобили, на них приходится 55% всех вредных выбросов, 25% - на городские ТЭЦ, и 20% - это частный сектор с печным отоплением. К последним серьезные претензии экологов. Уверяют, что люди закупают некачественный уголь, а еще для экономии сжигают дома весь бытовой мусор.

Решить этот вопрос пытаются уже много лет, но с каждым годом кажется, что смог все гуще, а дышать все тяжелее. Министр экологии считает, что обстановку спасет только перевод столицы на экологическое топливо.

Единственное решение - это газификация, полный уход от угля. Организация, которая проводит мониторинг, проводит его в онлайн-режиме, фиксирует по каким-то точкам отсечения, например, на 8 утра или на 5 утра. Естественно, в то утро было безветрие, было очень холодно, соответственно, люди активно топили, - сказал Магзум Мирзагалиев.

Но как бы не пытались чиновники смягчать этот вопрос, проблема остается проблемой, которую решать нужно. Экологи предлагают брать пример с Германии, где запрещена эксплуатация автомобилей старше семи лет, и хотя бы частично убрать с дорог "хлам на колесах".

Но пока все эти идеи не получили своего логического завершения, жителям города приходится с надеждой смотреть на небо в ожидании ветра, чтобы не бояться дышать полными легкими.

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