В России построили дорогу в объезд Северного Казахстана

Граница с Омской областью на севере Казахстана хаотична - казахстанские и российские земли "полуостровами" вдаются в территорию друг-друг на километры.

Дорогу в объезд Казахстана построили в Омской области, сообщает zakon.kz.

Строительство началось в 2018 году. 16-километровый объезд, обошелся соседям в 740 миллионов рублей (около 4,2 миллиардов тенге), передает Петропавловск.news.

Граница с Омской областью на севере Казахстана хаотична - казахстанские и российские земли "полуостровами" вдаются в территорию друг-друг на километры.

Есть населенные пункты, чья связь с миром сильно ограничена. В 2015 году тогдашний губернатор Омской области Виктор Назаров предложил обменяться равнозначными территориями между нашими регионами, чтобы границы не стали препятствием между соседними по факту, но очень далекими административно территориальными пунктами. Договориться тогда не смогли, и вот россияне построили на одном из таких участков обходную дорогу.

Между селами Милоградовка (Павлоградский район Омской области) и Алабота (Русско-Полянский район Омской области) напрямую — всего 15 километров, но большая часть дороги, которая соединяет не только эти села, но и районные центры, до осени 2020 года пролегала по территории Северо-Казахстанской области.

Красным цветом — новая трасса.

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