Обновилась статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане
Всего в стране подтверждено 159 044 случая. Выздоровели – 145 979 человек.
За прошедшие сутки зарегистрированы 742 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на МВК.
Всего в стране подтверждено 159 044 случая, из них:
в ВКО - 19080 (+39),
в городе Алматы - 19033 (+94),
в городе Нур-Султан - 18891 (+114),
в Атырауской области - 13991 (+101),
в Карагандинской области - 12268 (+25),
в ЗКО - 9407 (+40),
в Павлодарской области - 9503 (+55),
в СКО - 8911 (+55),
в Костанайской области - 7853 (+56),
в Акмолинской области - 7539 (+58),
в Алматинской области - 7359 (+52),
в городе Шымкент - 5525 (+2),
в Жамбылской области - 5062 (+14),
в Мангистауской области - 3766 (+7),
в Актюбинской области - 3721 (+10),
в Туркестанской области - 3717 (+12),
в Кызылординской области - 3418 (+8).
В Казахстане 785 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 57,
в городе Алматы - 104,
в городе Шымкент - 4,
в Акмолинской области - 116,
в Актюбинской области - 23,
в Алматинской области - 25,
в Атырауской области - 32,
в ВКО - 100,
в Жамбылской области - 86,
в ЗКО - 13,
в Карагандинской области - 27,
в Кызылординской области - 8,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области - 139,
в СКО - 45,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровели – 145 979 человек от COVID-19.
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