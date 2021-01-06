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Асемгуль Балташева ушла с поста руководителя "Правительства для граждан"

Она поблагодарила своих коллег за плодотворную совместную работу.

Фото : ehonews.kz6 января 2021, 08:27

Асемгуль Балташева покинула пост председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Друзья! Сегодня я покинула пост председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан". От всей души хочу поблагодарить своих коллег за плодотворную совместную работу и пожелать здоровья, творческих успехов и новых начинаний в новом году. Так же, как у всех, в моих планах стоит наметить цели и двигаться дальше, – написала Асемгуль Балташева.

На этот пост она была назначена 8 апреля 2019 года.


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