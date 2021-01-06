Асемгуль Балташева ушла с поста руководителя "Правительства для граждан"

Она поблагодарила своих коллег за плодотворную совместную работу.

Асемгуль Балташева покинула пост председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Друзья! Сегодня я покинула пост председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан". От всей души хочу поблагодарить своих коллег за плодотворную совместную работу и пожелать здоровья, творческих успехов и новых начинаний в новом году. Так же, как у всех, в моих планах стоит наметить цели и двигаться дальше, – написала Асемгуль Балташева.

На этот пост она была назначена 8 апреля 2019 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!